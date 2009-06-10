Несколько сложных скриптов XML-импорта на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок260 просмотров

Изготовление нескольких больших и сложных скриптов для XML-импорта информации на сайт на PHP и может быть, связка с javascript. Работа с базами mysql и postgre

JavaScriptMySQLPHP
16 лет назад
Rom_m
Роман 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

oceansymphony
Александр 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$1
3 дня
Отличный программист. Выполнял серьезный большой заказ, Результат выполнил на отлично, денег которые я заплатил этому человеку - не жалею. Доволен на все 100 процентов его работой.
Проект был требующий большого внимания, заказчик хорошо поддерживает предложения по улучшению проекта. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

oceansymphony
Александр 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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