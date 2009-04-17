Биржа труда

Конечно же моя вина в том что возможно не предоставил исчерпывающее ТЗ , но я не напрягал со сроками , добавили кое что к ТЗ , ну и конечно добавилась оплата . Моя ошибка в том , что заплатил вперед , сайт не доработан и человек после приема оплаты пропал и не отвечает хотя в сети висит ! так что думайте сами , решайте сами . не платите вперед !