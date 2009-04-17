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Модуль для Typo3
Нужно дописать модуль для Typo3.
Краткая суть - пользователь проходит обучения, усваивая материал, который админситартор занес в админку.
При этом есть ограничения, типа ожидание между усваением частями материала, за теорией идет практика и т.д.
Обязателен опыт программирования для Typo3 + быть онлайн хотя бы несколкьо часов в день.
(Дополнительно нужно подключить прием платежей, а также имеются мелкие правки по сайту).
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