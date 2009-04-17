Модуль для Typo3

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Закрыт3 заявки158 просмотров

Нужно дописать модуль для Typo3.

Краткая суть - пользователь проходит обучения, усваивая материал, который админситартор занес в админку.

При этом есть ограничения, типа ожидание между усваением частями материала, за теорией идет практика и т.д.

Обязателен опыт программирования для Typo3 + быть онлайн хотя бы несколкьо часов в день.

(Дополнительно нужно подключить прием платежей, а также имеются мелкие правки по сайту).

16 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

MaRTial
Руслан 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$260
7 дней

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MaRTial
Руслан 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад