Обновление прайс листа для VamShop

Есть интернет-магазин на движке VamShop, в нём есть скрипт easypopulate.php, который даёт возможность создавать импорт/экспорт данных из/в .csv и .xls, но он глючный – обновляет только все поля таблицы, нет возможности обновить только определённые, хотя такая возможность предусматривается. Также есть последняя версия модуля Easy Populate для osCommerce http://www.oscommerce.com/community/contributions в которой есть необходимые возможности.

Задача в следующем:

1. Необходимо доработать easypopulate.php от Вам Шопа таким образом, чтобы при импорте можно было обновлять только определённые поля на выбор, например только цену или категорию и т.д., т.е. сделать по аналогии с Easy Populate для osCommerce

ИЛИ 2. Прикрутить Easy Populate для osCommerce к VamShoр и доработать таким образом, чтобы помимо импорта/экспорта .csv можно было бы импортировать/экспортировать файлы формата .xls, а также что бы был экспорт всех полей поддерживающихся Vam Shop