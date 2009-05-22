Обновление прайс листа для VamShop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки165 просмотров

Есть интернет-магазин на движке VamShop, в нём есть скрипт easypopulate.php, который даёт возможность создавать импорт/экспорт данных из/в .csv и .xls, но он глючный – обновляет только все поля таблицы, нет возможности обновить только определённые, хотя такая возможность предусматривается. Также есть последняя версия модуля Easy Populate для osCommerce http://www.oscommerce.com/community/contributions в которой есть необходимые возможности.

Задача в следующем:

1. Необходимо доработать easypopulate.php от Вам Шопа таким образом, чтобы при импорте можно было обновлять только определённые поля на выбор, например только цену или категорию и т.д., т.е. сделать по аналогии с Easy Populate для osCommerce

ИЛИ 2. Прикрутить Easy Populate для osCommerce к VamShoр и доработать таким образом, чтобы помимо импорта/экспорта .csv можно было бы импортировать/экспортировать файлы формата .xls, а также что бы был экспорт всех полей поддерживающихся Vam Shop

16 лет назад
rastamakc
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mirasvit
31 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
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Заявки фрилансеров

mirasvit
31 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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