Здравствуйте, ТЗ в приложенном файле.Пожалуйста, указывайте сроки и цену.
Тесты в инете
Необходимо создать
1) игру по типу тестов 5 минут 10 вопросов
2) авторизацию как на игрун.ком
3) необходима возможность пополнения базы тестовых вопросов желательно удаленно без прокачки всей базы на сервер заново
заранее благодарю
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