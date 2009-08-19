Тесты в инете

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен17 заявок327 просмотров

Необходимо создать

1) игру по типу тестов 5 минут 10 вопросов

2) авторизацию как на игрун.ком

3) необходима возможность пополнения базы тестовых вопросов желательно удаленно без прокачки всей базы на сервер заново

заранее благодарю

16 лет назад
timich1g
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$200
2 дня
Советую работать с этим человеком!!!!!! Может сделать всё что пожелаете, только необходимо это пожелать!!!!!!!!!! Он как Джин в Веб-програмировании исполнит всё, что вы сможите себе представить!!!! Спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Порядочный заказчик. Оплатил во время, почти всегда на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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