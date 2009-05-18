Требуется поставить дизайн на движок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок268 просмотров

Доброго.

Из скрина можно понять что будет на сайте, какие разделы. Жду стоимость примерную, уже после этого детальное ТЗ.

16 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
8 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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