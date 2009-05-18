Скрипт для генерации PDF на Smarty

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок195 просмотров

Проект на английском, бюджет $600, работа в паре с другим программистом, ежедневные отчёты в чате с англоязычным заказчиком, сроки - 3 недели.

Краткое описание:

"Big company" requires a system for producing PDF (Portable Document Format) datasheets and

comparison datasheets for end users through the CSD website. The system will use technical

data from the "Big company" product data feeds and automatically generate

the documents required on demand rather than beforehand.

Разработка проекта уже началась, он строится на Smarty+AJAX, поэтому просьба предлагать услуги только если есть опыт и примеры работы со Smarty+AJAX.

AJAX
16 лет назад
yezZ
Иван 
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Прога на сервер(платный хостинг)

    $100

    Нужна программа - работает на сервере - работает через базу прокси - забивается список сайтов - автоматически просматривает страницы на определённом сайте - просматривает все баннеры и счётчики – ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать Т3 для 10 досок объявлений

    $200

    Написать техническое задание для создания 10 досок объявлений аналог metaltradeinfo.ru по отраслям. Придумать 10 актуальных отраслей- к примеру, лес,промышленное оборудование и тд для каждой отрасли обосновать разделы и подраздлелы на доске объявление- не ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Приложение для Вконтакте

    Требуется создать Flash приложение по типу данного сайта - vmillione.ru Принцип такой: После ответа на 5 вопросов выдается сообщение о вводе ваших данных и поттверждении их по смс ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Изменить скрипт

    Наверное каждый из вас когда-либо видел скрипт отправки сообщения с сайта на определённый номер ICQ. Меня интересует, возможно ли изменить открывающееся окно для отправки сообщений? И удалить строки вводимой информации перед общением(мыло, icq имя ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Восстановить пароль к CMS

    $50

    Нужно восстановить пароль к админке на ModX.. Пароль забыл.. Захожу посмотреть его в БД, беру от туда логин и пароль, ввожу их на странице входа в админку - пишет что некорректные.. Как ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка Flash

    Необходимо разработать 3 вида Flash для сайта. Цель: красиво отобразить фотографии. Сайт для салона красоты. Необходим более нестандартные варианты отобразить фото (3-4 фото) Как пример приложил Swf в ...

    Веб-программирование28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Проект на flash с интеграцией на сервер (php)

    Разработка аппликации на флеше с проигрыванием видео файлов, записью аудио и субтитров, плюс написание серверной части на php, с которой флеш должен считывать и передавать информацию. Точное ТЗ будет выслано отдельно

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание модулей для сайта

    Есть сайт на DLE - в связи с занятостью моего постоянного программиста (в данный момент) ищу человека который будет заниматься сайтом. Написание модулей и тд. Пишите в асю: 428133534. Предлагать не дорого.

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад