Скрипт для генерации PDF на Smarty

Проект на английском, бюджет $600, работа в паре с другим программистом, ежедневные отчёты в чате с англоязычным заказчиком, сроки - 3 недели.

Краткое описание:

"Big company" requires a system for producing PDF (Portable Document Format) datasheets and

comparison datasheets for end users through the CSD website. The system will use technical

data from the "Big company" product data feeds and automatically generate

the documents required on demand rather than beforehand.

Разработка проекта уже началась, он строится на Smarty+AJAX, поэтому просьба предлагать услуги только если есть опыт и примеры работы со Smarty+AJAX.