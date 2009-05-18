Нужна программа - работает на сервере - работает через базу прокси - забивается список сайтов - автоматически просматривает страницы на определённом сайте - просматривает все баннеры и счётчики – ...
Скрипт для генерации PDF на Smarty
Проект на английском, бюджет $600, работа в паре с другим программистом, ежедневные отчёты в чате с англоязычным заказчиком, сроки - 3 недели.
Краткое описание:
"Big company" requires a system for producing PDF (Portable Document Format) datasheets and
comparison datasheets for end users through the CSD website. The system will use technical
data from the "Big company" product data feeds and automatically generate
the documents required on demand rather than beforehand.
Разработка проекта уже началась, он строится на Smarty+AJAX, поэтому просьба предлагать услуги только если есть опыт и примеры работы со Smarty+AJAX.
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