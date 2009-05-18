Прога на сервер(платный хостинг)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки226 просмотров

Нужна программа

- работает на сервере

- работает через базу прокси

- забивается список сайтов

- автоматически просматривает страницы на определённом сайте

- просматривает все баннеры и счётчики

– если возникает ошибка – записывает в лог, возвращается назад и продолжает работу

какие предложения???

ПРОГА ДОЛЖНА ПОЛНОСТЬЮ ЭМУЛИРОВАТЬ ПОСЕТИТЕЛЯ НА САЙТЕ!

ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧТОБЫ ПОСТОЯННО МЕНЯЛА IP

оплата только по факту! - т к 3 чел не справились, а 1 хотел кинуть подкинув куклу

3000 руб.

16 лет назад
allrite
36 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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