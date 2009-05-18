Создание клик бота. Кто понимает в чем суть работы оставляйте контакты
Прога на сервер(платный хостинг)
Нужна программа
- работает на сервере
- работает через базу прокси
- забивается список сайтов
- автоматически просматривает страницы на определённом сайте
- просматривает все баннеры и счётчики
– если возникает ошибка – записывает в лог, возвращается назад и продолжает работу
какие предложения???
ПРОГА ДОЛЖНА ПОЛНОСТЬЮ ЭМУЛИРОВАТЬ ПОСЕТИТЕЛЯ НА САЙТЕ!
ЖЕЛАТЕЛЬНО ЧТОБЫ ПОСТОЯННО МЕНЯЛА IP
оплата только по факту! - т к 3 чел не справились, а 1 хотел кинуть подкинув куклу
3000 руб.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $200
Написать техническое задание для создания 10 досок объявлений аналог metaltradeinfo.ru по отраслям. Придумать 10 актуальных отраслей- к примеру, лес,промышленное оборудование и тд для каждой отрасли обосновать разделы и подраздлелы на доске объявление- не ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется создать Flash приложение по типу данного сайта - vmillione.ru Принцип такой: После ответа на 5 вопросов выдается сообщение о вводе ваших данных и поттверждении их по смс ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Наверное каждый из вас когда-либо видел скрипт отправки сообщения с сайта на определённый номер ICQ. Меня интересует, возможно ли изменить открывающееся окно для отправки сообщений? И удалить строки вводимой информации перед общением(мыло, icq имя ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно восстановить пароль к админке на ModX.. Пароль забыл.. Захожу посмотреть его в БД, беру от туда логин и пароль, ввожу их на странице входа в админку - пишет что некорректные.. Как ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Срочно! Требуется скрипт поиска на php. имеем: $word - поисковое слово. таблица 1 - товары. выводим товары где title like $word таблица 2 - содержит категории товаров. пример: мука. в ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать 3 вида Flash для сайта. Цель: красиво отобразить фотографии. Сайт для салона красоты. Необходим более нестандартные варианты отобразить фото (3-4 фото) Как пример приложил Swf в ...Веб-программирование28 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Сделать доску объявлений и настроить на нашем хостинге (Rucenter) Техзадание - реализовать функционал аналогичный - auto.ru (кроме некоторых ненужностей)Веб-программирование30 заявокЗакрыт16 лет назад
Разработка аппликации на флеше с проигрыванием видео файлов, записью аудио и субтитров, плюс написание серверной части на php, с которой флеш должен считывать и передавать информацию. Точное ТЗ будет выслано отдельноВеб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть сайт на DLE - в связи с занятостью моего постоянного программиста (в данный момент) ищу человека который будет заниматься сайтом. Написание модулей и тд. Пишите в асю: 428133534. Предлагать не дорого.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад