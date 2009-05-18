Написать Т3 для 10 досок объявлений

Написать техническое задание для создания 10 досок объявлений аналог metaltradeinfo.ru по отраслям.

Придумать 10 актуальных отраслей- к примеру, лес,промышленное оборудование и тд

для каждой отрасли обосновать разделы и подраздлелы на доске объявление- не менее 20 разделов и 50 подразделов.

Сами доски делать не нужно.