Нужно восстановить пароль к админке на ModX.. Пароль забыл.. Захожу посмотреть его в БД, беру от туда логин и пароль, ввожу их на странице входа в админку - пишет что некорректные.. Как ...
Клик-бот
Создание клик бота. Кто понимает в чем суть работы оставляйте контакты
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