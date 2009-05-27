Комплексная переделка строительного портала (PHP)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок252 просмотра

Для комплексной переделки строительного портала (очень старого) требуется опытный пхп-программер. Работа будет вестись на основе уже существующей самописной цмс. Требования: большой опыт работы с разнообразными самописными скриптами, соблюдение сроков, качественое программирование, внимание к мелочам, положительные отзывы на фрилансе, присутствие в аське онлайн.

Оплата по договоренности.

PHP
16 лет назад
r-a
48 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

lytican
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
23 отзыва(-3)
16 лет назад
$150
4 дня
Работа выполнена качественно. Буду обращаться в дальнейшем
С заказчиком работать приятно, поскольку у него есть понимание того, что ему нужно, своевременная оплата, плюс, с пониманием отнесся к моим непредвиденным сложностям и, как следствие, рястяжке срока проекта. Рекомендую! Надеюсь на продолжение сотрудничества

Заявки фрилансеров

lytican
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
23 отзыва(-3)
16 лет назад