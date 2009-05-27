Комплексная переделка строительного портала (PHP)

С заказчиком работать приятно, поскольку у него есть понимание того, что ему нужно, своевременная оплата, плюс, с пониманием отнесся к моим непредвиденным сложностям и, как следствие, рястяжке срока проекта. Рекомендую! Надеюсь на продолжение сотрудничества