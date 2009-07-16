Сайт на флеш

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки142 просмотра

Срок выполнения 3 июня.

подробности в тз в договоре.

16 лет назад
f1x
46 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Art133
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад
16 лет назад
$400
14 дней
Сделал все качество и быстро, вообщем 10!
Приятно было работать с данным заказчиком. Работу сдал - получил оплату. Всё четко и в срок. Только положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

Art133
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад
16 лет назад

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