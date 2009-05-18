Создать сайт с функциональными возможностями, как этот: allpp.ru, с другим дизайном. Указывайте цену и сроки.
Поправить вставку видео в движке дле
В админке движка дле, есть возможность добавить видео, оно получается (после добавления) в таком формате:
http://www.tvoymarket.ru/1234.html
Нужно поправить:
а) То что на рисунке выделил красным цветом - удалить (это как я понял рамочка самого плеера)
б) А для остального - задать размер (сейчас весьма маленькие они, нужно как здесь: http://video.yandex.ru/users/vavanvolkov/view/217/ - по размерам).
Вот и все, пустяковое заданице, кто знает файл отвечающий за добавление видео в движке :)
Аська 1332814
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