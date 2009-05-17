Создать сайт с функциональными возможностями, как этот: allpp.ru, с другим дизайном. Указывайте цену и сроки.
Защита от копирования контента
Нужна защита от копирывания контента - текста и картинок. При этом нужно сделать так чтобы ознакомится с этим текстом могли все желающие.
Заявки фрилансеров
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