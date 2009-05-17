Сделать срочно боковую панель на аяксе

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Закрыт4 заявки199 просмотров

Сделать срочно боковую панель на аяксе

http://tvboom.kz/index.php

Это шопскрит.

Задача такая: Чтобы в боковой панельке крутились по-очереди все товары магазина.

http://img195.imageshack.us/img195/121/mag.jpg

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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