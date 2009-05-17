Имеется торрент трекер на движке TBDev. Необходимо в него интегрировать бэкэнд XBTT (написанный на C++) Необходимо XBTT подогнать к существующей базе (TBDev). Также нужно произвести несколько изменений в исходном коде XBTT - золотые торренты, ...
Написать програмную часть сайта.
Сайт сверстанный есть. Его нужно запрограммировать.
см. МАКЕТ!.
Структура сайта видео-галереи.
Сверху голубые блоки – меню. (Идет сортировка видео по жанрам.)
При клике на блоке меню обновляются время просмотра роликов, девять превьюшек, (отмеченные на макете зеленным) и подгружаются пути к картинкам (доп. превью). А также обновляется количество страниц (панель навигации снизу)
При наведении на превью . Возникает панель управления превью. Она состоит из:
1)Кнопка вперед.
2)Кнопка назад.
3)Кнопка «Добавить в избранное»
При нажатии кнопки вперед подгружается картинка доп. Превью. (просто следущий кадр из этого же ролика) например: кадр 15-ой секунды, кадр 30 секунды итд. Возможно снизу появляется блок с подписью. Превьюшки создаются не программно а в ручную администратором сайта.
При нажатии кнопки влево идет предыдущая доп превьюшка. Например: активен кадр 15 сек, а нужен кадр. 10 Сек.
При нажатии кнопки добавить в избранное превьюшка на ролик помещается на панель справа «Избранное». Отмечена розовыми превьюшками.
Нажатие на превьюшку.
Скрываютя панель навигации по страницам и превьшки. Все остальное остается неизменным, а на их место приходят Видео плеер (любой доступный) и кнопка, назад в глерею.
Панель навигации в объяснении не нуждается.
Панель избранное.
Пользователь помещает туда понравившиеся ему видео. Если превюьшки не помещаются в
Появляются кнопки прокрутки вниз и вверх. С помощью них осуществляется прокрутка данной панели. А также продублировать данную функцию вращением колесика мышки.
ОСОБЫЕ ЖЕЛАНИЯ.
Все переходы по сайт должны быть реализованы по технологии AJAX, то есть без полной перезагрузки страницы.
Интересует ЦЕНА изготовления. Если нужны уточнения, я уточню, но без цены заявка фрилансера рассмотрена НЕ БУДЕТ!
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