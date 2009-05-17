Нужен хак для DLE 7.5, который бы при добавлении новой новости добавлял бы к названии новости, как в начале так и в конце названия новости, определённое слово или фразу (которые я бы имел возможность сам изменять - можно просто в коде, можно через админку). А так же то же условие, только для url-а новости!

p.s. Хак должен изменять эти данные непосредственно в момент добавления в базу мускула, т.е. все уже добавленные новсти затрагиваться не должны.