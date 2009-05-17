Хак для DLE 7.5

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Завершен2 заявки173 просмотра

Нужен хак для DLE 7.5, который бы при добавлении новой новости добавлял бы к названии новости, как в начале так и в конце названия новости, определённое слово или фразу (которые я бы имел возможность сам изменять - можно просто в коде, можно через админку). А так же то же условие, только для url-а новости!

p.s. Хак должен изменять эти данные непосредственно в момент добавления в базу мускула, т.е. все уже добавленные новсти затрагиваться не должны.

DLE
16 лет назад
tadasi
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$5
1 день
Профессионал своего дела. Сделал хак на движок Data Life Engine буквально за пару минут. Всем рекомендую!
Отличный, адекватный заказчик. Продолжаем сотрудничать

Заявки фрилансеров

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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