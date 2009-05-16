Нужно интегрировать уже разработанный дизайн (есть PSD в слоях) в CMS. Жду ваших предложений. В том числе и по стоимости. Если посмотрите архив со скринами, то увидете, что сайт из разряда простейших. Приоритет отдам томукто ...
Инструменты домейнера
Интересны готовые наработки в области доменов, а именно работа со списками освободившихся. Серверные скрипты.
Описание + цена.
Предложения закрытые, так что без стеснений.
Только в топик, в личку не писать!
Заявки фрилансеров
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