Обучение flash программированию

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки231 просмотр

Хотел бы научиться программированию на flash.Я о AS 3 и Flex.А то есть много идей а воплотить их не хвататет знаний программирования.

16 лет назад
lepric
Денис 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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