Оживить шапку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен21 заявка469 просмотров

Необходимо оживить шапку на flash. Шапка в .jpg прикреплена к проекту.

В первую очередь интересуют цены на каждый из вариантов, так как проект малобюджетный:

1. оживить только логотип

2. оживить только фотографии ( можно сделать чтобы они выпадали по очереди.. и добавить блик, который по ним "пройдется" )

3. оживить всю шапку. Пока грузится флеш отображать процент загрузки, после этого появляеться логотип ( плавно появляется в центре, потом переходит на свое место ). После логотипа по одной выпадают фотографии и по ним "проходиться" блик

16 лет назад
knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

gajw
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
16 лет назад
$30
1 день
На отлично справился с поставленной задачей. Очень быстро и качественно. Обязательно буду обращаться в дальнейшем. Рекомендую!
Замечательный заказчик! Во время разработки наблюдает за процессом, поможет советом. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

gajw
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
16 лет назад