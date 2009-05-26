Необходимо оживить шапку на flash. Шапка в .jpg прикреплена к проекту.

В первую очередь интересуют цены на каждый из вариантов, так как проект малобюджетный:

1. оживить только логотип

2. оживить только фотографии ( можно сделать чтобы они выпадали по очереди.. и добавить блик, который по ним "пройдется" )

3. оживить всю шапку. Пока грузится флеш отображать процент загрузки, после этого появляеться логотип ( плавно появляется в центре, потом переходит на свое место ). После логотипа по одной выпадают фотографии и по ним "проходиться" блик