Требуется верстка и разработка админпанели

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок349 просмотров

Есть готовый дизайн в файле.Требуется верстка и разработка админпанели со всеми функциями указанными в графическом макете. (Макет в приложении,там 1 язык но надо на 3) за деталями стучаться в скайп.или писать в личку.цена,сроки.

проще говоря у меня есть псд файл с дизайном и от этого пляшем. интересует сайт под "ключ" на своей CMS, верстка и админ панель.))))

скайп hk_cunami

Если вы порядочный,добросовестный профи своего дела,то долговременное сотрудничество.много проектов.

спасибо

16 лет назад
justcavalli
Михаил 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

DecoRoom
45 лет
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15 лет назад
16 лет назад
$150
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DecoRoom
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16 лет назад