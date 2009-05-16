Есть готовый дизайн в файле.Требуется верстка и разработка админпанели со всеми функциями указанными в графическом макете. (Макет в приложении,там 1 язык но надо на 3) за деталями стучаться в скайп.или писать в личку.цена,сроки.

проще говоря у меня есть псд файл с дизайном и от этого пляшем. интересует сайт под "ключ" на своей CMS, верстка и админ панель.))))

скайп hk_cunami

Если вы порядочный,добросовестный профи своего дела,то долговременное сотрудничество.много проектов.

спасибо