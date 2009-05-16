Есть модкль "Псевдо торрент трекера на ДЛЕ" . там есть поля: сколько раз скачано, размер файла, сидеры и личеры. Вот мне нужны эти инфо о торрент файле на моем сайте. Пишите в асю: 251850497
Доработать Virtuemart
Есть сайт на джумла 1.0+виртуемарт. Нужно подключить систему биллинга+wmr и отображение товаров в каталоге. Кто не понимает о чем речь – просьба не беспокоить.
В личку НЕ ПИСАТЬ.
Оставляйте, пожалуйста, свои цыну и сроки здесь
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