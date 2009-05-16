Доделать админку

Есть готовый скрипт доски объявлений,есть админка в ней можно создавать дополнительные разделы или удалить их.

требуется.

1) сделать возможность редактировать как разделы так и сами объявления

из админки

2) Автоудаление сообщения через Х дней

3) перед подачей объявления пользователь переходит на страницу где написано его объявление и ниже 2 кнопки

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4) возможность удаления сообщения самим пользователем

(при подаче объявления ему присваивается номер и рандомно пароль. они высылаются на мыло клиента, в конце каждого объявления есть ссылочка "удалить объявление" нажав на которую открывается страничка на которой поле для ввода пароля отправив который объявление удаляется)

5)при подаче пользователь ставит галочку напротив количества дней которое его объява должна держаться на доске