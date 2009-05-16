Сделать счётчик нажатий. Это может быть как плагин так и просто модификация, главное чтобы не трогать исходный код движка. Плагин предназначается для галерее сайтов, аналог можно посмотреть здесь: http://cssremix.com ...
Доделать админку
Есть готовый скрипт доски объявлений,есть админка в ней можно создавать дополнительные разделы или удалить их.
требуется.
1) сделать возможность редактировать как разделы так и сами объявления
из админки
2) Автоудаление сообщения через Х дней
3) перед подачей объявления пользователь переходит на страницу где написано его объявление и ниже 2 кнопки
[отправить] [редактировать]
4) возможность удаления сообщения самим пользователем
(при подаче объявления ему присваивается номер и рандомно пароль. они высылаются на мыло клиента, в конце каждого объявления есть ссылочка "удалить объявление" нажав на которую открывается страничка на которой поле для ввода пароля отправив который объявление удаляется)
5)при подаче пользователь ставит галочку напротив количества дней которое его объява должна держаться на доске
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Добрый день! Есть небольшой скрипт, есть требуемые модификации. Кто готов работать? :) ТЗ выдаю исполнителю.Закрыт16 лет назад
Нужен качественный скроллбар на JS или ASP.NET AJAX. --- JavaScript --- Div контейнер с возможностью конфигурации размера. Размер скролла должен пропорционально соответствовать размеру содержимого контейнера, но не меньше установленного минимума в ...Завершен16 лет назад
- $100
40 билетов по 20 вопросов в каждом; к каждому вопросу прикреплен комментарий; все вопросы делятся на 26 групп и при составлении билета выборка делается исходя их этих групп а ...Завершен16 лет назад
- $20
Нужно сделать скрипт автоматических выплат с кодом протекции для Webmoney. Допустим, клиент нажимает на кнопку "Снять деньги", и деньги автоматически выплачиваются ему на WMZ, только с кодом протекции, а код протекции ...Завершен16 лет назад
День добрый! Есть сайт с админкой от FriendlySoft. Надо добавить возможность присвоения метатегов к каждой статье. Кто готов взяться? Желательно озвучивать цену и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $21
Доброе время суток. Нужен специалист, который приедет в указанное место в Киеве (р-н Оболонь), установит и настроит скрипт Webasyst (лицензию) И попутно объяснит все вопросы, консультация ...Завершен16 лет назад
Задача: При заходе на wordpress блог, на несколько секунд всплывает окно с сообщением только если в блоке комментариев ссылки dofollow.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужно корректно установить код САПЫ на сайт с жумлой 1.015 и 1.5Завершен16 лет назад
- $10
Взломали сайт на Джумле, поставили в код всякую бяку, надо вылечить. Программер должен хорошо знать Джумлу, и всегда быть на связи. Оплата - 10 вмз.Завершен16 лет назад