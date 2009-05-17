Задача: Нужно написать программу для рассылки информации _моим друзьям_ vkontakte.ru Сейчас для того чтобы выслать какую то информацию своим друзьям я должен на каждого друга кликать мышкой, выбирать его из списка, ...
Джумла - подлечить сайт
Взломали сайт на Джумле, поставили в код всякую бяку, надо вылечить.
Программер должен хорошо знать Джумлу, и всегда быть на связи.
Оплата - 10 вмз.
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