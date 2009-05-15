Установка и настройка скрипта

Необходимо установить и довести до ума скрипт "PkStreaming" исходник http://rapidshare.com/files/233315565/htdocs.rar

Пишите сроки и стоимость работ.

Вы бы сначала попробовали поставить, суть проблемы станет ясной. На текущий момент скрипт в нерабочем состоянии. Сам ставил - скрипт работает не полностью. Вот нужно довести его до ума что бы функционал заработал.

Скрипт я поставил по адресу wirel.homeip.net можете посмотреть.