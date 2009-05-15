Сграбить товары

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок295 просмотров

Требуется сграбить товары с одного интернет-магазина в другой (названия товаров,краткие и подробные описания,технические характеристики,картинки и цены). Оплата после выполнения работы.

16 лет назад
u-tu
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

SField
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
39 отзывов
16 лет назад
$55
7 дней

Заявки фрилансеров

SField
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
39 отзывов
16 лет назад