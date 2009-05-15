На разовый проект требуется php программист. Требования к кандидату: - Знание PHP5, ООП, MVC, SQL (MySQL), HTML, XML, JavaScript, Ajax. - Отсутвие проблем с коммуникациями (скоростной интернет, skype, телефон) ...
Модуль недвижимости на Joomla + редизайн сайта
ТЗ (www.assaf.com.ua)
Сайт предлагает объекты от первого лица (своего предприятия). Нужно:
1. Установить русифицированный модуль каталог недвижимости, превьюшка каждой записи в котором содержала бы картинку и краткое описание. Поскольку объектов всего до 10 и расширение не планируется, то как вариант, готов рассмотреть другие варианты подачи информации (динамическое обновление обязательно)
2. Сменить шаблон с трехколоночного на другой, где места под информацию побольше, и нагляднее смотрятся обьекты, логотипа нет, требований к шапке тоже нет, т.к. фирстиля нет. чем проще тем лучше. минимализм здравый, но не бедный :)
3. Внести обьекты copy-past с сайта в каталог
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