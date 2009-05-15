Модуль недвижимости на Joomla + редизайн сайта

ТЗ (www.assaf.com.ua)

Сайт предлагает объекты от первого лица (своего предприятия). Нужно:

1. Установить русифицированный модуль каталог недвижимости, превьюшка каждой записи в котором содержала бы картинку и краткое описание. Поскольку объектов всего до 10 и расширение не планируется, то как вариант, готов рассмотреть другие варианты подачи информации (динамическое обновление обязательно)

2. Сменить шаблон с трехколоночного на другой, где места под информацию побольше, и нагляднее смотрятся обьекты, логотипа нет, требований к шапке тоже нет, т.к. фирстиля нет. чем проще тем лучше. минимализм здравый, но не бедный :)

3. Внести обьекты copy-past с сайта в каталог