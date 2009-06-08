Запись видео с IP камер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки229 просмотров

Дано:

1) Сервер с ОС FreeBSD 7.0-RELEASE

2) 4 IP камеры dlink DCS-3420 http://www.dlink.ru/ru/products/14/676.html

Необходимо написать веб морду:

1) текущий просмотр

2) Просмотр записей с выбором даты и времени

3) Админ часть с настройкой записей и адресов к камерам, а также их добавление.

4) Собственно запись с этих камер.

HTML
16 лет назад
Redaktor
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

NikiN
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
16 лет назад
$100
2 дня
Выполнил поставленную задачу качественно и в срок.
Здравомыслящий заказчик. Приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

NikiN
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
16 лет назад