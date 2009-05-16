Скрипт отправки сообщения в Джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок261 просмотр

Джумла. Как я понимаю, работы минут на 10...

Надо прикрутить скрипт отправки сообщения на e-mail (через пхп) на статичной странице.

Назовите, пожалуйста, цену...

JoomlaPHP
16 лет назад
tigraz
45 лет
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Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

waal
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
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waal
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад