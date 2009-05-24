Скрипт или программа регистрации доменов org.ua

Скрипт или программа получает список доменов для регистрации,

список почтовых ящиков с паролями

Регистрирует для каждого ящика свой -UANIC и записывает их в файл (с логинами и паролями)

Делит список поровну меджу ящиками и при каждом запуске отправляем с одного ящика одно письмо запроса регистрации, + проверяет ящики на предмет подтверждений регистрации и если есть подтверждает их.

Записывает домены в список удачных и неудачных регистраций

Оплата после проверки работоспособности.