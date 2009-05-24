Скрипт или программа регистрации доменов org.ua

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Завершен5 заявок233 просмотра

Скрипт или программа получает список доменов для регистрации,

список почтовых ящиков с паролями

Регистрирует для каждого ящика свой -UANIC и записывает их в файл (с логинами и паролями)

Делит список поровну меджу ящиками и при каждом запуске отправляем с одного ящика одно письмо запроса регистрации, + проверяет ящики на предмет подтверждений регистрации и если есть подтверждает их.

Записывает домены в список удачных и неудачных регистраций

Оплата после проверки работоспособности.

16 лет назад
Fredy314
44 года
19 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

antigluk
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$30
5 дней
Отличный исполнитель. Задание выполнил качественно и в срок! Я остался очень доволен ! Получил именно то что хотел ! Рекомендую!
Четкое, понятное задание. Своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

antigluk
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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