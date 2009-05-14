Требуется создать формы по типу https://www.changemoney.me/exchange/clearing_request.asp?from=RUR&to=WMZ&type=UT&action=show_request где человек выбирает ВИД ВАЛЮТЫ системы берет из файла КУРСЫ покупки и продажи данной валюты дальше вводит свои данные после чего выбирает БАНК 3 вида. 1. ...
Скрипт отлавливающий пауков
Нужен небольшой скрипт на PHP, который вылавливает поисковых ботов (все какие есть) и записывает в БД - дата и время посещения, ip адрес, имя бота, адрес страницы (я думаю здесь не нужно все писать в одну таблицу, лучше нормализовать и писать в разные). Скрипт также должен уметь отлавливать ботов от бирж ссылок а именно от SAPE и Mainlink. Это первая часть.
Вторая часть.
Скрипт отчёта который позволяет просматривать базу данных, сформированную первым скриптом, с различными группировками и сортировками. Например выбираю определённого бота а он мне выдаёт статистику когда был бот на сайте. Далее (по этому боту) выбираю конкретный день - вижу какие страницы он посетил.
Если я выбираю просто день, то должен видеть какие боты сегодня приходили, сколько пробыли (то есть нужно отмечать время первого входа бота и время последнего, разница между значениями - продолжительность нахождения) и какие страницы посетили.
Условие: боты бирж должны отлавливаться обязательно, поисковые во вторую очередь. В отчёте также желательно выделять тех ботов которые пришли с бирж.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $40
Доброго времени суток всем! Недавно появилась надобность сьезжать с Укоза. Необходимо перенести форум с Укоза на ipb (Invision Power Board). В перенос не входит настройка дизайна – только перенос ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется помощь в отладке CGI скриптов в Twilight CMS на хостинге RUcenter. вылетают ошибки 500 и 403. Ваша цена и сроки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте. Нужно спарсить все свободные 3-4хзначные домены в зонах com/net/ru. Отписывайте в проекте. Кто победит - отпишу сам.Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Аналог icq.img.tj + надо будет дописать дополнительный функционал т.е. админка и управление редиректом на другие сайты прописанные в админке по возможности добавить клиентов AOL, google, skape, msn, gabberЗакрыт16 лет назад
- $50
Дано: основной сайт с оригинальным дизайном и форум SMF с дефолтным шаблоном Задача: интегрировать стили, фон, шапку и низ основного сайта в скин форума Срок: до утра Бюджет: 50 Способ оплаты: ...Завершен16 лет назад
Приветствую. Необходим скрипт который сможет формировать на основе ленты Хабра по конкретной теме - RSS с полным постом, а не превью. Где-то видели уже этот скрипт, не принципиально надо готовое решение или написать, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Доброго времени суток! Необходимо не много доработать каталог www.spbfit.ru/catalog Подробнее в приложении. Коротко, что необходимо сделать: 1. Модернизация поиска по услугам: - структурировать по разделам ...Завершен16 лет назад
Необходимо создать сценарий php-1-03.php, который для чисел 546 и 15 находит наименьшее общее кратное и выводит в строке обозревателя сообщение вида "Наименьшее общее кратное чисел 546 и 15 равно Result.", где Result - наименьшее общее ...Завершен16 лет назад
- $15
Нужен php-скрипт, который бы в моей базе mysql для движка DLE (работа только с таблицей новостей) позаменял определённым образом "ключевые слова". т.е.: Скрипт смотрит первую ность и ищет в ней определённые слова из УСЛОВИЯ ...Завершен16 лет назад