Скрипт отлавливающий пауков

Нужен небольшой скрипт на PHP, который вылавливает поисковых ботов (все какие есть) и записывает в БД - дата и время посещения, ip адрес, имя бота, адрес страницы (я думаю здесь не нужно все писать в одну таблицу, лучше нормализовать и писать в разные). Скрипт также должен уметь отлавливать ботов от бирж ссылок а именно от SAPE и Mainlink. Это первая часть.

Вторая часть.

Скрипт отчёта который позволяет просматривать базу данных, сформированную первым скриптом, с различными группировками и сортировками. Например выбираю определённого бота а он мне выдаёт статистику когда был бот на сайте. Далее (по этому боту) выбираю конкретный день - вижу какие страницы он посетил.

Если я выбираю просто день, то должен видеть какие боты сегодня приходили, сколько пробыли (то есть нужно отмечать время первого входа бота и время последнего, разница между значениями - продолжительность нахождения) и какие страницы посетили.

Условие: боты бирж должны отлавливаться обязательно, поисковые во вторую очередь. В отчёте также желательно выделять тех ботов которые пришли с бирж.