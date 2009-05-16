Нужен php-скрипт для mysql под DLE

Нужен php-скрипт, который бы в моей базе mysql для движка DLE (работа только с таблицей новостей) позаменял определённым образом "ключевые слова". т.е.:

Скрипт смотрит первую ность и ищет в ней определённые слова из УСЛОВИЯ 1 и заменяет их соответственно на слова из УСЛОВИЯ 1.1. Затем смотрит вторую новость на слова из УСЛОВИЯ 2 и заменяет их соответственно на слова из УСЛОВИЯ 2.1. Затем смотрит третью новость на слова из УСЛОВИЯ 3 и заменяет их соответственно на слова из УСЛОВИЯ 3.1 и т.д. (всего к примеру десять условий на поиск и 10 условий на замену). К тому же, если он не находит искомый текст из какого-нибудь условия для определённой новости, то он начинает анализировать слова из следующего УСЛОВИЯ, и так далее.

По окончанию десяти условий (т.е. на одиннадцатой новости) он опять переходит к УСЛОВИЮ 1.

Условия я должен иметь возможность сам менять, а так же иметь возможность назначать диапозон сканирования новостей по их порядковому номеру id (например от 5 новости и до 457 новости).

Никакой графической оболочки не требуется - просто сам код php.