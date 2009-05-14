Создание робота, сканирующего базу yell.ru в Excel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок240 просмотров

Требуется создать программку, которая бы пробежала по базе данных yell.ru и собрала инфу для базы данных в Excel.

В Exel создаются следующие колонки данных:

- название конторы,

- адрес

- телефон

- имя руководителя

- e-mail

- сайт

- рубрика.

Если в поле e-mail отсутствуют данные, то программа сама генерит почту путем перебора возможных значений ( типа сайт@почта и почта@сайт ) и добавляет их в базу.

Сколько нужно денег и времени?

16 лет назад
pasternak
Анатолий 
43 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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