Создание робота, сканирующего базу yell.ru в Excel

Требуется создать программку, которая бы пробежала по базе данных yell.ru и собрала инфу для базы данных в Excel.

В Exel создаются следующие колонки данных:

- название конторы,

- адрес

- телефон

- имя руководителя

- e-mail

- сайт

- рубрика.

Если в поле e-mail отсутствуют данные, то программа сама генерит почту путем перебора возможных значений ( типа сайт@почта и почта@сайт ) и добавляет их в базу.

Сколько нужно денег и времени?