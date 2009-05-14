Баннер.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок197 просмотров

Есть баннер в шапке. В баннере кнопка. При нажатии на кнопку по центру экрана должно появлятся видео (flv)

Баннер есть, видео есть, кнопка есть.

Нужно соскриптить.

Простая схема в приложении.

16 лет назад
desprog
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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