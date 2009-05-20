Из дизайна сделать сайт "под ключ"

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен18 заявок371 просмотр

Значит есть дизайн (PSD файл), пока главной страницы. Если нужны будут еще дополнительные части дизайна-будут оперативно подрисовываться.

Задача такова:

1.- Натянуть этот дизайн на какую либо CMS.

2.- Отредактировать чтобы все функционировало.

3.- Предоставится хостинг, закинуть на хостинг и все сделать "под ключ".

Срок около 5 дней (сильно поджимают).

Приложил файлик, там примерное ТЗ, и картинка дизайна.

Бюджет до 70$.

Сделать нужно качественно, чтобы как было на дизайне, так было после верстки и натяжки.

З.Ы. В ICQ и ЛС не надо писать, отписывайте здесь.

16 лет назад
LeONidos
Леонид 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад
$70
4 дня
Работа выполнена полностью! Все желания учтены, все просьбы услышаны. Работа выполнена на 110%. Конечным итогом доволен полностью! Рад что выбрал именно Владислава. В общении приятный и вежливый человек. Спасибо, будем сотрудничать =)
Самые лучшие впечатления о сотрудничестве с Леонидом! Задача поставлена четко, сроки были определены, все данные предоставлены. Не мешал в процессе работы, а только давал дельные советы, которые помогали решить поставленную задачу. Вообщем идеальный заказчик :-) Что касается личных качеств - коммуникабельный, вежливый, приятный в общении человек. Будем работать и в дальнейшем по другим более сложным проектам :-) Наилучшие рекомендации! С Уважением, Владислав.

Заявки фрилансеров

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад