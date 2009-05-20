Нужен настраиваемый граббер с интеграцией VIRTUEMART
Из дизайна сделать сайт "под ключ"
Значит есть дизайн (PSD файл), пока главной страницы. Если нужны будут еще дополнительные части дизайна-будут оперативно подрисовываться.
Задача такова:
1.- Натянуть этот дизайн на какую либо CMS.
2.- Отредактировать чтобы все функционировало.
3.- Предоставится хостинг, закинуть на хостинг и все сделать "под ключ".
Срок около 5 дней (сильно поджимают).
Приложил файлик, там примерное ТЗ, и картинка дизайна.
Бюджет до 70$.
Сделать нужно качественно, чтобы как было на дизайне, так было после верстки и натяжки.
З.Ы. В ICQ и ЛС не надо писать, отписывайте здесь.
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