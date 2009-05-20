Из дизайна сделать сайт "под ключ"

Значит есть дизайн (PSD файл), пока главной страницы. Если нужны будут еще дополнительные части дизайна-будут оперативно подрисовываться.

Задача такова:

1.- Натянуть этот дизайн на какую либо CMS.

2.- Отредактировать чтобы все функционировало.

3.- Предоставится хостинг, закинуть на хостинг и все сделать "под ключ".

Срок около 5 дней (сильно поджимают).

Приложил файлик, там примерное ТЗ, и картинка дизайна.

Бюджет до 70$.

Сделать нужно качественно, чтобы как было на дизайне, так было после верстки и натяжки.

З.Ы. В ICQ и ЛС не надо писать, отписывайте здесь.