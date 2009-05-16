Нужен элементарный скрипт, желательно на php. Необходимо, указав имя таблицы и имя поля в таблице, с помощью скрипта проставить значения в таблице в порядке увеличения. В данный момент в таблице идет нумерация 1,2,3,.... но есть "пропуски", необходимо перенумеровать ID записей по порядку. Предпочтение отдается наименьшей ставке и наименьшему времени исполнения. Оплата, в ЯД - сразу же после проверки работы скрипта, в WM - после проверки работы, но вечером, т.к. сейчас нет доступа к кошелю. Все предложения скрыты, так что не стесняйтесь писать цену и сроки.