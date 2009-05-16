Нужен элементарный скрипт.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок332 просмотра

Нужен элементарный скрипт, желательно на php. Необходимо, указав имя таблицы и имя поля в таблице, с помощью скрипта проставить значения в таблице в порядке увеличения. В данный момент в таблице идет нумерация 1,2,3,.... но есть "пропуски", необходимо перенумеровать ID записей по порядку. Предпочтение отдается наименьшей ставке и наименьшему времени исполнения. Оплата, в ЯД - сразу же после проверки работы скрипта, в WM - после проверки работы, но вечером, т.к. сейчас нет доступа к кошелю. Все предложения скрыты, так что не стесняйтесь писать цену и сроки.

PHP
16 лет назад
SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

cej_vo
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$1
1 день
Алексей, вежливый, хороший исполнитель, умеет довести проект до конца за умеренную плату. Думаю мы еще продолжим сотрудничество на почве фриланса.
Заказчик ставит понятные задачи. Оплата своевременная. Доволен сотрудничеством. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

cej_vo
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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