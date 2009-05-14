Оплата товара через отправку смс

Сайт media-lessons.ru. требуется сделать оплату уроков через отправку смс. оплата должна быть удобной и без лишних накруток в цене.

Показывайте где реализовано то что собираетесь предложить, как оно работает(в общих словах), в течении дня-двух, можно реализовать?

Должно быть удобно. Это главное. Второе насколко быстро сделать Третье - сколько будет стоить