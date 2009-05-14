Flash меню с подгрузкой справочников

Необходимо реализовать флэш меню, в котором по средством скриптов будут подгружаться

справочники для выбора фильтров (параметров выборки).

В результате должно получиться полнофункциональное самодостаточное меню с выводом на

последнем этапе списка наименований объектов и ссылок на них. Меню можно будет встроить

на любой сайт просто указав ссылку на само меню, выложенное на определенном хостинге.

Данное меню будет расположено на хостинке отдельно от ресурса, на котором планируется его

использование. В конце разработки меню необходимо написать код для встройки этого меню в

HTML страницу, т.е. при добавленни кода со ссылкой на это меню в требуемую область

страницы ресурса должна будет подгружаться менюшка со всеми справочниками, внутри

которой пользователи будут выбирать различные параметры (фильтры выборки) и получать в

результате выбора пунктов фильтра список наименований объектов для конечной выборки.

В общем реализуется по принципу флэш баннера, который может распологаться на одном

сайте, но при использовании кода со ссылкой на этот баннер на другом сайте можно так же

вывести тот же баннер. Грубо говоря должен получиться подобный флэш баннер в виде меню

с подгружаемыми справочниками из стороннего хостинга.

Порядок разработки:

1. Реализуется первая рабочая версия меню с ограниченным количеством справочников.

2. На своем хостинке размещаете это меню с тестовыми справочниками.

3. Отдаете код для встройки меню на наш ресурс.

4. Мы смотрим как реализовано меню, работает/ не работает. (2 часа с начала проверки,

после чего можно удалять сносить с вашего хостинга)

Если все впорядке, меню нам нравится и работает, то производим полную оплату работы и

доделываем до конца. Все исходники остаются у вас до момента оплаты, так что ничем не

рискуете. Мы на на первом этапе получаем только ссылку на вопспроизведение менюшки на

своем ресурсе, что бы быть уверенными в корректной работе этого меню и что вы способны его

сделать грамотно.

В конце доводим справочники до ума (если сразу не были все добавлены) и все.

Важно:

1. В прикрепленном файле есть скрин с шагами выборки меню. Смотреть обязательно.

Собственно справочники можно отсюда и брать. Будет только больше стран и городов, а

остальные как на макете изображены.

2. После шага "5" (см. макет меню) должен выводиться список наименований оъектов.

Эти объекты будут с различной периодичностью добавляться и удаляться, поэтому

необходимо предусмотреть хотя бы самый простейший в реализации метод обновления

справочников по этим объектам.

3. Каждому объекту, выводимому в шаге "6" (см. макет меню) будет соответсвовать ссылка в

виде:

a href="" onclick="setVOD('Название объекта',[{ 'title':'среднее (256

Кбит/с)','src':'/play/1210758078.1' },{ 'title':'высокое (768 Кбит/с)','src':'/play/1210758078.2' }],

'1210758078'); return false;" title="">Название объекта

1210758078 - этот номер является ID объекта в другой базе и будет меняться самостоятельно

вручную при добавлении нового объекта в справочники для меню. Так же будет меняться при

добавлении наименование объекта и заголовок (title).

Обязательным условием является реализация прикрепления вышеуказанной ссылки на

объекты шага "6". Если с меню все впорядке, но данные ссылки не работают работа

оплачиваться не будет и будет отправлена на доработку.

Повторюсь, что оплата производится только при соблюдении последовательности, указанной в

порядке разработки (см. выше).

Кто покажет рабочие менюшки первым будет иметь большие шансы на успех. Вполне реально,

что понравится несколько вариантов меню от разных разработчиков - тогда будут оплачены

оба варианта.

Советую брать задачу только тем, кому в дальнейшем интересно выполнять регулярно

подобные проекты. Дальше будут меню и интерфейсы гораздо сложнее. Это тестовый вариант,

простой достаточно.

P.S. Для тех кто дочитывает до конца:

Меню необходимо реализовывать в виде, приведенном на макете.

Размеры меню статичные 230x340 пикселей.

Ссылка на скачку примера меню с готовым первым уровнем (Части света):

http://narod.ru/disk/8676763000/123.rar.html

В дальнейшем будет необходим удобный инструмент для администрирования справочниками,

что бы можно было быстро добавлять и удалять оъекты, выставлять ссылки с ID объектами и

т.д.

Пишите куда хотите в личку или просто сообщения. Отвечу всем. Дальнейшие контакты по ICQ,

скайпу и телефону. Успехов.