Восстановить отправку писем при регистрации

Здравствуйте.

Работавший несколько лет проект (викторина), был не активным в последние 2 года, теперь решил возобновить. При проверке обнаружил, что перестала работать функция отсыла писем регистрирующимся в викторине, в связи с чем новый участник не может завершить регистрацию. Покрутил chmod`ы на файлах скрипта, но не помогло. Нужно починить.

Скрипт на php. Бюджет до 300 я.д.

Хотелось бы в одном лице найти того кто выполнит это задание, и в дальнейшем продолжит обслуживание проекта.