Приветствую! Необходимо настроить вывод каталога на CMS Bitrix согласно ТЗ. Жду расценок и сроков исполнения
Доработка сайта на WordPress
Требуется доработка сайта www.lawcase.ru по следующщим задачам:
1. Настроить кнопку «Ответить» в плагине «Wordpress Thread Comment», нужна возможность ответов между пользователями в комментариях.
2. Настроить плагин MCEComments, редактор отображается только в админке, а нужно, чтобы его могли использовать и пользователи в обычном режиме.
3. Изменить цвет буквицы в плагине DropCap First Character на более темный, чтобы не сливался с фоном.
4. Расширить место под краткое описание сайта, чтобы фраза помещалась в одну строку.
5. Справа сверху, симметрично текущей дате сделать вывод номера, как в газетах – номер выпуска в текущем году и в скобках общий номер за все года. Сделать возможность сброса номеров и включение их из админки.
6. Заставить работать плагин «Comment Carma».
7. Исправить ошибку, которую выдает плагин Faster Image Insert в своей форме при создании записей.
8. Заставить работать плагин Author Highlight.
9. При печати или отправке страницы по почте выводятся сведения из плагина OneButton, нужно это исправить, они не должны включаться в тексты страниц для печати или отправки по почте.
10. Плагин WP-Sticky не закрепляет запись вверху страницы, исправить или заменить его на другой. Желательна возможность закрепления записей в категориях. Эта функция должна быть доступна только администратору.
Жду предложений по стоимости и срокам работы.
Выбранный исполнитель
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