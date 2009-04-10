AngelOfFate

Александр AngelOfFate

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

choko
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$60
10 баллов
16 лет назад
WP Тема
WordPress
Отличный исполнитель! Ловил все мысли на лету, быстро качественно и красиво! Всем рекомендую
Отличный работодатель, чётко поставил задание, без проблем продлил срок, оплатил вовремя
Ответный отзыв
Staspost
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$70
10 баллов
16 лет назад
Доработка сайта на WordPress
WordPress
Работа выполнена качественно и в срок, благодарю за сотрудничество.
Отличный работодатель, детально описал задание, оперативно отвечал на вопросы, своевременно оплатил заказ, рекомендую
Ответный отзыв
maxim79
Petrov 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Создание сайтов на Wordpress, Joomla, Drupal
DrupalJoomlaWordPress
Очень профессионально сделал работу - быстро , качественно и без лишних вопросов. К тому же очень приятный в общение человек.
Отличный работодатель, грамотно ставит задачи, исправно оплачивает работу, рекомендую!!!
Ответный отзыв
molenno
Макс 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Верстка шаблона Wordpress
WordPress
Работа была выполнена вовремя и на высоком уровне, очень терпеливый исполнитель, все объяснил, доволен работой сполна. Спасибо.
Отличный работодатель, четко поставленная задача, своевременная оплата
Ответный отзыв
finexlab
Игорь 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
$20
10 баллов
16 лет назад
Настройка WordPress: модули, ЧПУ, дизайн
WordPress
Сделал все быстро, по ТЗ и без лишних вопросов. Хороший специалист, рекомендую
Отличный работодатель, четко поставленная задача, своевременная оплата
Ответный отзыв
Прикладное ПО
нет отзывов
от $50
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