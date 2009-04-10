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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
16 лет назад
WordPress
Отличный исполнитель! Ловил все мысли на лету, быстро качественно и красиво! Всем рекомендую
Ответный отзыв
Отличный работодатель, чётко поставил задание, без проблем продлил срок, оплатил вовремя
$70
10 баллов
16 лет назад
WordPress
Работа выполнена качественно и в срок, благодарю за сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный работодатель, детально описал задание, оперативно отвечал на вопросы, своевременно оплатил заказ, рекомендую
$50
10 баллов
16 лет назад
DrupalJoomlaWordPress
Очень профессионально сделал работу - быстро , качественно и без лишних вопросов. К тому же очень приятный в общение человек.
Ответный отзыв
Отличный работодатель, грамотно ставит задачи, исправно оплачивает работу, рекомендую!!!
$5
10 баллов
16 лет назад
WordPress
Работа была выполнена вовремя и на высоком уровне, очень терпеливый исполнитель, все объяснил, доволен работой сполна. Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный работодатель, четко поставленная задача, своевременная оплата
$20
10 баллов
16 лет назад
WordPress
Сделал все быстро, по ТЗ и без лишних вопросов. Хороший специалист, рекомендую
Ответный отзыв
Отличный работодатель, четко поставленная задача, своевременная оплата
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нет отзывов
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