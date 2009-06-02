WP Тема

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок353 просмотра

Нужно написать тему под WordPress.

Основные требования:

1. тема должна быть на русском языке

2. тема должна быть совместима с WordPress 2.7

3. тема должна одинаково смотреться в основных веб-браузерах (Firefox, IE7, Opera, IE6)

4. структуру оставить как на http://www.minimizator.com.ua/blog/

5. цветовую гамму покажу на примере других сайтов

вся информация о требованиях к WP теме: http://codex.wordpress.org/Theme_Development_Checklist

WordPress
16 лет назад
choko
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

AngelOfFate
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$60
4 дня
Отличный исполнитель! Ловил все мысли на лету, быстро качественно и красиво! Всем рекомендую
Отличный работодатель, чётко поставил задание, без проблем продлил срок, оплатил вовремя

Заявки фрилансеров

AngelOfFate
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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