Сделать дизайн на базе четкого Т3.

Необходим вменяемый человек который нарисует дизайн для нашего сайта по четкому т3.

От вас требудется умение работать в фотошопе. Придумывать ничего не надо, надо просто технически все блоки отрисовать.

социальная сеть в стиле web2.0

Работы четко на один день. утром начали, отрисовали все элементы, получили денюжки

Потом еще будем привлекать.