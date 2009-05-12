SMF - изменить дизайны шаблонов

Есть форумы на движке SMF. Есть 10 шаблонов (в дальнейшем дам доступ).

Необходимо для этих форумов изменить шаблон так, что бы дизайны форума стали тематическими.

Минимально - фон, шрифты, доступные изображения (логотипчик, иконка, обычно)...

Ориентир цен. До 10уе за шаблон... Повторюсь, шаблоны готовы, но их необходимо поправить.

Сайтов десятки.

Для теста, сделайте на шаблоне Babylon (идет в стандартном наборе, вместе с SMF) тематический дизайн для "Free-lance форума" и вышлите скрин в приват, вместе с ценой.

Дизайн, понятно, не будет использован. Но, важно видеть уровень работы.