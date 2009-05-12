Необходимо создать дизайн сайта для рекламного агентства. Просьба агентствам со своими заоблачными ценами оставить в покое. Максимальная стоимость за дизайн 2000 рублей .Оплата по факту! Спасибо за внимание.
Дизайн в стиле Web 2 для доски объявлений
Нужно создать "Дизайн в стиле Web 2 для доски объявлений"
Доска объявлений www.obyavika.ru
Сделать дизайн чтобы все сео описания которые на сайте остались и несбились в поисковых системах.
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