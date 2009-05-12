Дизайн в стиле Web 2 для доски объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт50 заявок411 просмотров

Нужно создать "Дизайн в стиле Web 2 для доски объявлений"

Доска объявлений www.obyavika.ru

Сделать дизайн чтобы все сео описания которые на сайте остались и несбились в поисковых системах.

16 лет назад
olegan1986
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

c0deX
32 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов
16 лет назад
$120
14 дней

Заявки фрилансеров

c0deX
32 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    Необходимо создать дизайн сайта для рекламного агентства. Просьба агентствам со своими заоблачными ценами оставить в покое. Максимальная стоимость за дизайн 2000 рублей .Оплата по факту! Спасибо за внимание.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн для страницы с существующей формой в центре

    Необходимо создать дизайн для страницы для иностранного авто-проекта,на которой можно будет вводить информацию о своем авто. Смысл страницы - приятным дизайном побудить посетителя ввести информацию о своем авто и нажать большую кнопку "далее". ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Добавить иконки автомобильных марок в шаблон сайта

    Сайт производителя защиты картера http://karter-patriot.ru "Защита картера" - раздел с выпадающим меню. Там бренды. Необходимо взять мелкие иконки автомобильных значков, по типу как на auto.mail.ru/catalogue/ и интегрировать их в пункты меню. Как говорится, sapienti ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен индивидуальный сайт. Тема: недвижимость.

    Здравствуйте, уважаемые веблансеры. Нужен личный сайт. Тема: недвижимость (риэлторские услуги и ремонт). Простенько и со вкусом. По простоте и стилю исполнения как этот elenasabakaeva.ru только мужской. Что можете предложить?

    Дизайн сайтов72 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    Привет. Нужно стянуть дизайн сайта от сюда: http://www.thequietstomach.com/ русифицировать и натянуть на wordpress на сайт www.youhealth.ru возможно немного поиграть с движком. У меня руки не из того места растут. О бюджете ...

    WordPress
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Необходимо отрисовать макет сайта для полиграфии. Дизайн ритмичный, в швейцарском стиле с применением типографики. Без использования фотографий и клипартов. Фон белый. Цвет шрифтов черный. Дополнительный цвет красный. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад