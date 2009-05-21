По результатам проекта могу сказать следующее: Николай стал лучшим заказчиком за все три с половиной года моей профессиональной деятельности. Внимательный, воспитанный, слушающий и слышащий, он стал эталоном заказчика вообще. А своевременная оплата и постоянное желание идти навстречу дали понять, что лучше заказчика уже не найти. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!