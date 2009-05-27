Редизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок256 просмотров

Требуется редизайн сайта: переделка кнопок, картинок, подбор цветовой гаммы сайта, ссылок и т.п. оплата по факту, без кидалова или через безопасную сделку.

Срок 2-3 дня.

Возможно дальнейшее сотрудничество.

Без портфолио и новичков просьба не беспокоить.

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16 лет назад
Crono-Myst
Марат 
54 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

handwork
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
63 отзыва(-3)
16 лет назад
$70
3 дня
Спасибо за работу, надеюсь на дальнейшую совместную работу. Дизайн очень понравился. Творческих успехов!
C Маратом - приятно иметь дело - человек честный и конкретный - рад буду сотрудничать вновь!

Заявки фрилансеров

handwork
Дмитрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
63 отзыва(-3)
16 лет назад