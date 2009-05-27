Срок - сутки. Всё тз в архиве. Вопросы в личку. Рекламу дизайн студии не писать. PSD 1.jpg по запросу
Редизайн
Требуется редизайн сайта: переделка кнопок, картинок, подбор цветовой гаммы сайта, ссылок и т.п. оплата по факту, без кидалова или через безопасную сделку.
Срок 2-3 дня.
Возможно дальнейшее сотрудничество.
Без портфолио и новичков просьба не беспокоить.
Писать только по ICQ. (сюда НЕ писать)
Выбранный исполнитель
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