Дизайн интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен74 заявки616 просмотров

Требуется создать дизайн интернет магазина. Кто заинтересован пишите ваши цены, сроки и ссылки на портфолио с дизайнами магазинов и только ими. Варианты пишите договоримся наименее интересны. Если дизайны имеют ценовую градацию просьба написать цену для каждой группы.

16 лет назад
hot_dok
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sirius
Вадим 
41 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов(-1)
16 лет назад
$180
7 дней
Очень рад был поработать с Вадимом. Задание выполнил в срок на высоком уровне, полностью соотвествующему портфолио. Учитывал все необходимые замечания какими бы незначительными они ни казались. Буду рад снова поработать вместе.
Рад был сотрудничать с Дмитрием, четко поставленная задача, понятные корректировки и своевременная оплата характеризует его как надежного и пунктуального заказчика. Успехов в работе!

Заявки фрилансеров

Sirius
Вадим 
41 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов(-1)
16 лет назад

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