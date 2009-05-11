Доделать сайт, установить смс.

Требуется создать дизайн интернет магазина. Кто заинтересован пишите ваши цены, сроки и ссылки на портфолио с дизайнами магазинов и только ими. Варианты пишите договоримся наименее интересны. Если дизайны имеют ценовую градацию просьба написать цену для ...