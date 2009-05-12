Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок404 просмотра

Привет. Нужно стянуть дизайн сайта от сюда: http://www.thequietstomach.com/ русифицировать и натянуть на wordpress на сайт www.youhealth.ru возможно немного поиграть с движком. У меня руки не из того места растут.

О бюджете на месте договоримся. :) Если нужен отзыв - это будет лучший отзыв. Можно в асю стукнуться 444-666-5одинодин

WordPress
16 лет назад
mucerato
Евгений 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $100

    Необходимо отрисовать макет сайта для полиграфии. Дизайн ритмичный, в швейцарском стиле с применением типографики. Без использования фотографий и клипартов. Фон белый. Цвет шрифтов черный. Дополнительный цвет красный. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Небольшой редизайн сайта

    $50

    Нужно доделать немного дизайн сайта рейтинга http://hyip.1gb.ru/rating/ Добавить туда элементы из дизайна http://monhyip.net И пару других картинок изменить. Готов заплатить за эту небольшую работу 30-50$ Связь icq 293899 или ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доделать сайт, установить смс.

    Есть нарисованный новый сайт в люстре. Необходимо доделать, установить смс, перенести немного текста с уже существующего. Исполнитель должен быть из Киева. Подробности при личной переписке. Писать в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн интернет магазина

    Требуется создать дизайн интернет магазина. Кто заинтересован пишите ваши цены, сроки и ссылки на портфолио с дизайнами магазинов и только ими. Варианты пишите договоримся наименее интересны. Если дизайны имеют ценовую градацию просьба написать цену для ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Редизайн

    Требуется редизайн сайта: переделка кнопок, картинок, подбор цветовой гаммы сайта, ссылок и т.п. оплата по факту, без кидалова или через безопасную сделку. Срок 2-3 дня. Возможно дальнейшее сотрудничество. Без портфолио и новичков ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Срок - сутки. Всё тз в архиве. Вопросы в личку. Рекламу дизайн студии не писать. PSD 1.jpg по запросу

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина дисков

    $150

    Техническое задание 0) темный фон, но осветленный немного под место, где контент... 1) http://www.koseijp.co.jp/engfl/NewPage08/Product/Product.htm Из этого дизайна нравица следующее и так надо сделать: ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    16 лет назад