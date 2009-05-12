Привет. Нужно стянуть дизайн сайта от сюда: http://www.thequietstomach.com/ русифицировать и натянуть на wordpress на сайт www.youhealth.ru возможно немного поиграть с движком. У меня руки не из того места растут.

О бюджете на месте договоримся. :) Если нужен отзыв - это будет лучший отзыв. Можно в асю стукнуться 444-666-5одинодин